Yapay zekâ destekli verilerde büyük yenilik

Kaynak: Haber Merkezi
Yapay zekâ destekli verilerde büyük yenilik
Yapay zekada yenilikler birbirini izliyor. Sektörde yeni hedef markaların kazançlarını artırmak.

B2Metric, yatırım turuna çıktı. 1 Milyon 250 Bin dolarlık yatırım kararı aldı. Bu yatırımlarla B2Metric, sektörün sorunlarına çözümler arıyor.

Gerçekleşen yeniliklerle birlikte birçok soruna el atılırken, katkı sağlayacak projeler geliştirildi. Bu hizmetler kaliteden de ödün verilmeden gerçekleştiriliyor.

Yapay zekayla markaların kullanıcılarının davranışları test edilip, şekil verilerek teknolojiyle bütünleştiriliyor.

Yatırım turuna Simya VC’nin yanında bir çok kuruluş da iştirak ediyor.

Hızlandırma programlarından biri olan Alchemist Accelerator ile ortaklaşa düzenlenen Simya VC, girişimlerin serüvenine destek vermeyi sürdürecek.

B2METRİC BU ANLAŞMAYLA BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR

Telekomünikasyon, sigorta, finans, perakende, otomotiv gibi akla gelecek daha birçok sektörden şirketlerle iş birliği kurarak, B2Metric küreselleşme adımlarını sıkılaştırarak satış gelirlerini 3 katına çıkarmayı hedefliyor.

B2Metric global açılımda desteklemek için 8 farklı yatırıcıyı yanlarına aldıklarını belirten CEO Murat Hacıoğlu bu yatırımlarla birlikte müşteri kaybını önlemek için çözümler sunduklarını ifade etti.

Ayrıca Hacıoğlu, “Aldığımız bu yatırım ve Simya VC'nin sağladığı katkılarla dünyanın en iyi hızlandırma programlarından biri olan Alchemist Hızlandırma Programı'na katılmaya hak kazandık. Bu program sayesinde ABD'nin farklı eyaletlerinde orta ölçekli kurumlar ve Seri A yatırım alan büyüme odaklı girişimlerin müşteri kaybını ve tahmin sorunlarını çözme fırsatını yakalayacağız. 2024'te yeni pazarlara açılmayı ve ABD pazarındaki etkimizi artırmayı hedefliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Simya VC olarak kuruluşlarının ilk beş yatırımını yapmakta mutlu olduklarını kaydeden, Hacıoğlu, B2Metric, müşteri kazanımı ve elde tutmada yapay zekâ destekli analitik çözümlere olan talebi değerlendirdiklerini söyledi.

Bahçıvanoğlu “Bugüne kadar elde ettiği müşteri içgörüleriyle geliştirdiği ürünü sayesinde global pazardaki potansiyelini çok yüksek görüyoruz. B2Metric gibi ileride teknolojinin yönünü belirleyecek girişimlere destek vererek, geleceğin inovasyonuna güç katmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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