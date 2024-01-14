Google'dan TV'ye müthiş özellik. Artık daha hızlı olacak

Google ve Android TV kullanıcıları cihazlarını Bluetooth ile televizyonlarına hızlı bir şekilde bağlama konusundaki zaman zaman zorluk yaşadıklarını belirtiyorlardı.

Google yöneticileri kullanıcı deneyimini artırmak için bu soruna pratik bir çözüm yolu buldu.

GOOGLE TV CİHAZLARI ARTIK DAHA HIZLI BAĞLANACAK

Android TV ve Google TV cihazları, Bluetooth kulaklıklara ses aktarma özelliğini desteklemeye başladı.

Markalara göre farklılık gösteren cihazlar arasındaki eşleme işlemleri kullanıcıları zora sokabiliyor. Örneğin, TCL televizyonlarda, Bluetooth kulaklıkları eşleştirdikten sonra ses için "otomatik" geçiş yapılmadığı belirtildi. Bu sebeple kullanıcılar farklı bir kulaklık kullanmak istediklerinde ayarlar sekmesine girmek zorunda kalıyorlardı.

Google TV'deki yeni ses değiştirme özelliği, Hızlı Ayarlar menüsünde yer alıyor ve kullanıcılara Ayarlar menüsüne girmeden, hatta izledikleri içeriği durdurmadan Bluetooth kulaklıklar ile TV hoparlörleri arasında geçiş yapma imkânı sunmaya başladı. CES 2024’te demoya erişim daha hızlı ve kolay olacağı aktarıldı.

Google'ın bu teknolojiyi tanıttığı demoda TCL QM8 kullanıldığının altı çizildi. Ancak ilerleyen zamanlarda benzer bir özelliğin diğer TV markalarına da sunulması planlandığı belirtildi.

Ayrıca, bu teknolojinin mevcut Google TV setlerinde güncellemeler aracılığıyla kullanıma sunulmasının beklendiği ifade edildi.

TCL bu özelliğin Google TV serisinde destekleneceğini zaten doğrulamıştı, ancak Google, önceki bir brifingde bu özelliğin tüm Android TV işletim sistemine sahip cihazlarda geniş kapsamlı bir şekilde destekleneceğini belirtmedi.