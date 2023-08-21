Google kamera uygulaması yenilendi

Google'ın sonbaharda Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'yu tanıtması bekleniyor. Yeni Pixel telefonlar, tamamen yeniden tasarlanan Google kamera uygulaması ile gelecek. Google’ın Pixel 8 serisinde büyük donanım değişiklikleri yaptığı söyleniyor. Pixel 8 Pro, donanımın yanı sıra yazılımsal olarak da yenilikler sunacak. Son olarak, diğer Android telefonlarda da kullanılan Google kamera uygulamasının yenilenen yüzü ortaya çıktı.

donanımhaber.com'dan alınan habere göre, Google, tüm kamera kontrollerini kullanıcı arayüzünün altına getiriyor. Uygulamanın sunduğu özelliklere daha kolay erişilebilecek. Ayarlar düğmesinin üstten sol alt köşeye taşındığı görülüyor. Yukarı kaydırma hareketiyle de ayarlara hızlıca erişilebilecek. Ayarlar panelinde bir değişlik söz konusu değil. Siyah bar, tek elle rahat erişilebilir ek modlar ve özellikler sunuyor. Ayarlar simgesinin alt çubuğundan artık fotoğraf ve video modları arasında geçiş yapılabiliyor.

Yenilenen Google kamera uygulaması, modlara ufak değişiklikler getiriyor. Artık sağ tarafta bulunan kamera değiştirme butonunun yerleşiminde de ufak değişiklik söz konusu. Yakınlaştırma ayarı deklanşör butonunun üzerinde bulunuyor. Bunun dışında göze çarpan değişiklik yok. Hareket sekmesinde toplanan Uzun Pozlama ve Hareket için Kaydırma artık ayrı sekmelerde.

Google kamera, Staggered HDR ve Segmentation AWB adı verilen yeni özellikler getiriyor. İlki, kareler arasındaki küçük gecikmeler nedeniyle fotoğraf çekme süresini azaltıyor. İkincisi, daha iyi ve daha doğru görünüm için fotoğrafın işleme şeklini değiştiriyor. Yeni Adaptive Torch özelliği ise, düşük ışıkta daha kaliteli fotoğraflar çekmek için flaşın yoğunluğunu otomatik ayarlıyor.