Google Meet yeni özelliğini duyurdu. Uzun zamandır bekleniyordu

Bu yenilik sayesinde, Google Meet görüşmeleri sırasında tarayıcı sekmeleri arasında geçiş yaptığınızda, görüşme ekranı otomatik olarak küçük bir pencere (picture-in-picture) formatında ekranın bir köşesinde belirecek. Bu özellik, özellikle çoklu görevler arasında hızla geçiş yaparken oldukça kullanışlı olacak.

Yeni özelliğin en büyük avantajı, Google Meet görüşmeleri sırasında sekmeler arasında gezinseniz bile kimlerin konuştuğunu ve toplantıda neler olduğunu anlık olarak takip edebilmeniz. Örneğin, birinin paylaştığı dokümanı incelerken veya farklı bir sekmede çalışırken bile toplantıdan kopmadan işlerinizi yürütebilirsiniz.

Bu yenilik, Google Workspace kullanıcıları, Workspace Bireysel Abonelik sahipleri ve kişisel Google hesapları olan herkes için erişilebilir durumda. Ayrıca, isterseniz görüşme sırasında manuel olarak da bu küçük pencere modunu aktif hale getirebilirsiniz.

Google Meet’in bu yeni açılır pencere özelliği, yoğun bir çalışma ortamında birden fazla işi aynı anda yaparken kullanıcıların işlerini kolaylaştırmayı ve verimliliği artırmayı hedefliyor. Artık, bir yandan başka işlerinizle ilgilenirken bir yandan da toplantıdaki gelişmeleri kaçırmadan takip edebileceksiniz. Bu özellik, özellikle çoklu görevlerle başa çıkmak zorunda olanlar için büyük bir rahatlık sunuyor.

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