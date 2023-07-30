Google merak edilen sorunun yanıtını verdi: Android deprem uyarısı 6 Şubat’ta çalışmadı mı?

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki deprem olmuş ve bu depremden 11 il etkilenmişti.

Asrın felaketi olan bu depremde 50 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetmiş, isimlerinin dahi yazılmadığı mezarlara gömülmüşlerdi. O dönemleri içimizde hala yaşıyorken aylar sonra teknoloji devi Google'dan açıklama geldi.

BBC tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, Google’ın sismik aktiviteyi tespit etme girişimleri başarısız oldu. Android telefonlardaki ivmeölçer verilerini kullanan deprem algılama sisteminin, birçok kullanıcıyı uyarmadığını iddia etti.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Bu iddialar karşısında ise bir Google sözcüsünden açıklama geldi. Sözcünün verdiği demeçte, uyarı sisteminin çalıştığı ve hem artçı hem de büyük depremin tespit edildiği aktarıldı. Ancak kullanıcıların uyarı almasının birçok faktöre bağlı olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili şirketten Android Authority’ye yapılan açıklama şu şekilde:

“Android Deprem Uyarı Sistemi, deprem sarsıntılarını hızlı bir şekilde tahmin etmek ve erken uyarılar sağlamak için telefonları kullanan, türünün ilk örneği, ek bir hizmettir.

Sistemimiz Türkiye’de hem büyük depremleri hem de birçok artçı depremi tespit etmiştir. Yıkıcı bir deprem sırasında, kullanıcıların ek bir uyarıyı alıp almamalarını, fark edip etmemelerini veya harekete geçip geçmemelerini etkileyebilecek çok sayıda faktör vardır.

Kullanıcılar ayrıca gece yarısı veya önemli doğal afetler sırasında kişisel ve aile güvenliğine öncelik verirken bir uyarıyı görmeyebilir veya dikkat etmeyebilir.”