Google Asistan'a yapay zeka desteği geliyor

Google'ın çalışanlarına gönderdiği bir e-posta ifşa oldu. Söz konusu e-posta, Google'ın yıllardır aramızda olan "Asistan" hizmetinin yakın bir gelecekte yapay zekâ dopingi alacağını gözler önüne serdi.

Google Asistan'a yapay zeka desteği geliyor

Yapay zekâ odaklı teknolojiler her geçen gün biraz daha fazla yayılıyor. Üstelik artık sadece kurumlar değil, bireysel kullanıcılar da yapay zekâ odaklı teknolojileri kullanmaya başladı. Gelen son haberler, ABD merkezli teknoloji devi Google'ın son kullanıcı için yeni planlarını gözler önüne serdi.

Webtekno'dan Eray Kalelioğlu'nun haberine göre, Google Asistan'a yapay zekâ desteği geleceği ortaya çıktı. Sızdırılan bir şirket içi e-postaya göre Bard'a da hayat veren LLM isimli dil modeli, yakında Google Asistan'a entegre edilecek.

MOBİLDEN BAŞLAYARAK TÜM KULLANICILARA ULAŞACAK

Sızdırılan e-postaya göre Asistan'ın yapay zekâ dopingi, Google'ın ChatGPT rakibi sohbet boyu Bard'a hayat veren "LLM" isimli dil modeli ile sağlanacak. Edinilen bilgilere göre yapay zekâ destekli Google Asistan, mobilden başlayarak tüm kullanıcılara ulaşacak.

Google personeli bu dönüşüm için çoktan çalışmaya başladı. Ancak çalışmaların ne zaman tamamlanacağı, kullanıcıların ne zaman yapay zekâ destekli Asistan'ı kullanmaya başlayacakları şimdilik belirsizliğini koruyor.

The Verge, sızdırılan e-postayı doğrulatmak için Google'a ulaştı. Jennifer Rodstrom isimli bir sözcü, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Her ay yüz milyonlarca insan Asistan'ı kullanıyor ve onlara yüksek kaliteli deneyimler sunmaya kararlıyız. LLM'nin Asistan'ı güçlendirmemize ve onu daha da iyi hale getirmemize nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmekten heyecan duyuyoruz... Yapılan bu açıklama, sızdırılan e-postayı doğrular nitelikte.

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