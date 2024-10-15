Google nükleere yöneldi: Kairos Power'la anlaşma imzalandı

Google, Kairos Power ile yapılan anlaşmayla önümüzdeki on yılda ilk reaktörün kullanılmaya başlanacağını ve 2035 yılına kadar daha fazlasının devreye alınacağını söylüyor.

Şirketler, anlaşmanın ne kadar değerinde olduğu veya tesislerin nereye inşa edileceği konusunda herhangi bir ayrıntı vermedi.

Teknoloji şirketleri, yapay zekayı çalıştıran devasa veri merkezlerinin kullandığı elektriği sağlamak için giderek daha fazla nükleer enerji kaynaklarına yöneliyor.



Google'ın Enerji ve İklim Kıdemli Direktörü Michael Terrell anlaşma hakkında "Şebekenin yapay zeka teknolojilerini destekleyebilmesi için yeni elektrik kaynaklarına ihtiyacı var. Bu anlaşma, enerji ihtiyaçlarını temiz ve güvenilir bir şekilde karşılayacak yeni bir teknolojinin geliştirilmesine hız kazandırmaya ve yapay zekanın tüm potansiyelini herkes için açığa çıkarmaya yardımcı oluyor" diye konuştu.

Kairos yöneticisi Jeff Olson, Google ile yapılan anlaşmanın "güç şebekelerinin karbondan arındırılması için kritik öneme sahip bir çözümün teknik ve pazar uygulanabilirliğini göstererek gelişmiş nükleer enerjinin ticarileştirilmesini hızlandırmak açısından önemli" olduğunu söyledi.

Planların uygulamaya konulmasına izin verilmeden önce ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu ve yerel kurumlar tarafından onaylanması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl Kaliforniya merkezli Kairos Power'a 50 yıl aradan sonra ilk kez yeni tip nükleer reaktör inşa etme iznini verdi.