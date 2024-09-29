Google, Pixel 9 Pro Fold'u tanıttı

Samsung’un 2019 yılında piyasaya sürdüğü ilk Galaxy Fold, katlanabilir telefon dünyasında çığır açtı. O dönemde birçok kişi bu yeni form faktörüne şüpheyle yaklaşsa da, Samsung’un katlanabilir telefon pazarındaki liderliği sayesinde bu cihazlar hızla popüler hale geldi. Katlanabilir telefonlara olan ilgi, 2020 yılında çıkan Galaxy Flip ile daha da arttı. Flip modelinin daha kullanışlı boyutları ve şık tasarımı, katlanabilir telefonların çekiciliğini artırdı. Samsung’un bu yenilikçi yaklaşımı, diğer teknoloji devlerini de bu alana yatırım yapmaya teşvik etti.

Katlanabilir telefonların piyasaya sürüldüğü ilk yıllarda, büyük bir çoğunluk bu cihazların gelecekte popüler olacağına şüpheyle bakıyordu. Ancak zamanla hem teknik özellikler hem de kullanım alanları genişledi. Katlanabilir telefonlar, sadece inovatif bir cihaz olmaktan çıkıp günlük kullanım için de oldukça pratik hale geldi. Samsung’un bu pazardaki öncü rolü, diğer markalar tarafından da takip edildi ve pazar hızla genişledi.

GOOGLE PİXEL FOLD: YENİ BİR REKABET BAŞLANGICI

2023 yılında piyasaya sürülen Google Pixel Fold, Samsung’un lider olduğu katlanabilir telefon pazarına güçlü bir rakip olarak girdi. Google, Pixel Fold ile katlanabilir telefon konseptini yeniden tanımladı. Pixel Fold, özellikle ekran oranındaki birkaç küçük değişiklikle daha kullanışlı hale getirildi ve bu da cihazın elde tutuşunu çok daha rahat kıldı. Samsung’un katlanabilir telefonlarıyla karşılaştırıldığında, Pixel Fold’un daha küçük ve daha hafif olması, bu cihazın günlük kullanımda daha pratik olmasını sağladı.

Pixel Fold, sadece bir telefon olarak değil, aynı zamanda bir e-kitap okuyucu olarak da dikkat çekti. Google’ın geniş ekran teknolojisi sayesinde kullanıcılar, büyük bir tablet deneyimi yaşamadan e-kitap okumanın keyfini çıkarabiliyor. Bu özellik, Pixel Fold’un piyasada farklı bir yere konumlanmasını sağladı.

PİXEL 9 PRO FOLD: DAHA BÜYÜK, DAHA İYİ

Google, Pixel Fold’un başarısının ardından, Pixel 9 Pro Fold’u piyasaya sürdü. Yeni model, bir önceki versiyona göre birçok iyileştirme ile geldi. En dikkat çekici özelliklerden biri, cihazın iç ekranının 7.6 inçten 8 inçe çıkması oldu. Bu büyüklük, 120Hz AMOLED ekran teknolojisiyle birleştiğinde, kullanıcıya adeta bir tablet deneyimi sunuyor. 8 inçlik ekran boyutu, iPad mini’nin sadece 0.3 inç altında yer alıyor ve bu, katlanabilir telefonların ne kadar geliştiğini gözler önüne seriyor.

Google, ekran boyutunu büyütmesine rağmen cihazın kullanım kolaylığından ödün vermedi. Öndeki ekran da 5.8 inçten 6.3 inçe çıkarıldı ve neredeyse kenardan kenara bir görüntü sunuyor. Bu da günlük işlerinizi rahatlıkla halledebilmeniz için yeterli bir ekran alanı sağlıyor. Pixel 9 Pro Fold, büyüyen ekran boyutuna rağmen, cihazın ağırlığını 283 gramdan 257 grama düşürdü. Bu hafifleme, cihazın taşıma ve kullanım kolaylığını artırıyor.

Ancak, ağırlığın azalmasıyla birlikte batarya kapasitesinde de bir miktar düşüş yaşandı. Pixel 9 Pro Fold’un batarya kapasitesi 4,821 mAh’den 4,605 mAh’ye indirildi. Google, bu sorunu daha verimli bir işlemci ile çözmeye çalıştı. Cihazda kullanılan yeni nesil Pixel Tensor G4 işlemcisi, enerji verimliliği sağlayarak bu eksikliği telafi ediyor.

KAMERA SİSTEMİYLE PROFESYONEL DENEYİM

Pixel 9 Pro Fold’un en dikkat çekici özelliklerinden biri de üstün kamera sistemi. Cihaz, üçlü kamera sistemi ile standart Pixel modellerine göre büyük bir avantaj sağlıyor. 48MP geniş açılı kamera, 10.5MP ultra geniş açılı kamera ve 10.8MP telefoto kameradan oluşan bu sistem, fotoğraf kalitesini bir üst seviyeye taşıyor. Google’ın gelişmiş görüntü işleme teknolojisi sayesinde fotoğraflar çok daha net ve detaylı hale geliyor.

Pixel 9 Fold ile çekilen fotoğrafların kalitesi o kadar iyi ki, bazı profesyonel fotoğrafçılar bile bu cihazı tercih ediyor. Örneğin, bazı teknoloji inceleme sitelerinde yayınlanan ürün fotoğraflarının Pixel 9 Fold ile çekildiği belirtiliyor. Bu da cihazın kamera performansının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

PİXEL 9 PRO FOLD, KATLANABİLİR TELEFONLARIN GELECEĞİ

Pixel 9 Pro Fold, katlanabilir telefonlar dünyasında önemli bir yer edindi. İlk Pixel Fold modelinin başarısı üzerine inşa edilen bu yeni cihaz, büyüyen ekranı, daha hafif yapısı ve gelişmiş kamera sistemi ile dikkat çekiyor. Google, Pixel 9 Pro Fold ile katlanabilir telefonların geleceğine yön vermeye devam ediyor ve bu cihaz, Samsung gibi devlere karşı güçlü bir rakip olarak öne çıkıyor.