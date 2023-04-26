Google yıllardır beklenen özelliğe kavuşuyor. Yeni cihaza geçişte kolaylık olacak

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google Authenticator kullanıcıları artık tek kullanımlık kodlarını bulut hesaplarına yedekleyebilecekler. Böylece yeni cihazlara geçişte zorluk yaşanmayacak.

İki aşamalı doğrulama için kullanılan tek şifre araçlarının yedeklenebilir olması oldukça önemli zira yeni bir cihaza geçerken ya da aracı yeniden kurarken tüm kodları ilgili siteden iptal ederek tekrar belirlemek gerekiyor.

Bu haftadan itibaren iOS ve Android Google Authenticator uygulaması kodları bulut hesabına yedekleme imkânı sunmaya başladı. Böylece kullanıcılar verilerini diğer bir cihaza kolayca aktarabilecekler ancak yine de tek cihazda kullanım şartının devam ettiği ifade ediliyor.