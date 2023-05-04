Google’dan müthiş özellik. Google’a bu cümleyi yazınca bakın size neyi gösteriyor

Editör: Ayşe Memiş

Google’ın bilinmedik özellikleri ve hizmetleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Google Türkiye, sosyal medya hesabından Google’ın yeni bir özelliğini duyurdu.

Mobilden Google’a 'Bubble level' yazınca size telefonu koyduğunuz yerin eğilimini hesaplıyor.

Google’a 'Bubble level' yazınca doğrudan su terazisi çıkıyor. Telefonunuzu bir yere, masaya koyduğunuzda size anlık eğimini hesaplıyor ve hemen söylüyor.

Aynı şekilde zeminin de eğimini bu yöntemle ölçebiliyorsun. Google’ın bu hizmetini duyanlar ise şaşırdı kaldı.

SU TERAZİSİ NEDİR?

Su terazisi matematiksel hesaplara gerek kalmadan içinde bulunan bir miktar su ve hava kabarcığı yardımıyla eğim ölçme aletidir. Terazi su dolu bir cam silindirdir. Günümüzde ise artık su terazileri kullanılmamaktadır.