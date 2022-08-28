Google bu kez de yüzlerce dil bilen yapay zeka üretti

Gelecek aylarda beta kullanıcılarına sunulacağı söylenen Google’ın yüzlerce dil konuşan teknolojisi Lamda 2 içinde bulunan NLP sistemi sayesinde verilen komutları yapabilmektedir.

ShiftDelete.net'ten aktarılan bilgilere göre; Gerçek zamanlı çeviri yapma ve videolara alt yazı ekleme gibi anlık ağır işleri anında uygulayabilen Lamda 2 hızıyla görenleri hayrete düşürdü.

Lamda’nın konuşulan konuyu araştırıp analizlerini yaptıktan biraz sonra sohbete dahil olmamaktadır. Anlama yetisine sahip olan yapay zeka sisteminde herhangi biri “Sebze bahçesi oluşturmak istiyorum” dedikten sonra yapay zeka öneri olarak bulunduğu bölgede yetişebilecek en verimli sebzeleri, alabileceği bahçeleri kişiye saniyeler içinde önermiştir.

UYGULAMANIN BETA SÜRÜMÜNÜ KULLANMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER:

Google’ın yapay zekayla ilgili adresine ulaşılmalı.

Çıkan sayfadan “Register Your Interest” butonuna tıklanılmalı.

Ülke, kullanılacak cihaz, meslek ve neden bu programa başvurulduğu yazılmalı.

Google oturumunu açmak için yönlendirilecek sayfada hesap açılmalı.

Bu adımlardan sonra kullanıcı bekleme listesine alınılmaktadır.

Sonucu e-posta yoluyla ulaşılır.