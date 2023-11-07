Google'da kimsenin bilmediği müthiş özellik: Kullanıcıyı uyarıp silinebiliyor

Google'ın arama kısmından herkes en az bir kere kendi adı ve soyadını aratmıştır. Arama sonucunda ulaşılan bilgilerde kişinin rahatsız olduğu bilgiler yer alıyorsa, o bilgiler silinebilecek.

Google'da kimsenin bilmediği müthiş özellik: Kullanıcıyı uyarıp silinebiliyor

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google'ın her geçen gün bilinmeyen yeni bir özelliği ortaya çıkıyor.

Google’da adres, ad ya da telefon numarası gibi kişisel bilgiler aratıldığında ilginç sonuçlarla karşılaşılabilir.
Ancak var olan bu bilgiler rahatsız edici olabilir.

Google’ın, kişisel bilgilerinin olduğu bu sonuçları bulduğu zaman kullanıcıyı uyaran ve kaldırmayı sağlayan bir özelliğinin bulunduğu ortaya çıktı.

Dünyanın belli yerlerinde kullanımda olan özelliğin şu an için Türkiye'de kullanılamadığı bildirildi.

İSTENMEYEN BİLGİLER GOOGLE'DAN NASIL KALDIRILIR

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre;
-Bu özellik için ilk olarak Google oturumunuzun açık olması gerekiyor.
-Sonrasında tarayıcınızdan “myactivity.google.com/results-about-you” yazın.
-Ardından “İncelenecek sonuçlar“ı seçin.
-“Başlat” seçeneğine tıklayın ve iki kez “İleri“ye basın.
-Ardından karşınıza çıkan yere kişisel bilgilerinizi girin ve bilgilerinizi doğrulayın.
-Sonrasında ise bir sonuç çıktığında nasıl bilgilendirilmek istediğinizi tercih edin.
-Son olarak da “İnceliyoruz” yazısı olan bir pencereye karşınıza çıkacak. Bundan sonrasında Google’dan bildirim gelmesini beklemeniz gerekiyor.

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