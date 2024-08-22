Google'dan dolandırılma korkusunu sona erdirecek hamle

Google Chrome'a eklenen bu özellik, etkinleştirildiğinde "hassas form alanlarını" otomatik olarak engelliyor. Bu alanlar, kredi kartı bilgileri ve şifreler gibi bilgileri içeriyor ve kullanıcı Android cihazından ekran paylaşımı ya da kayıt alımı yapıyorsa gizleniyor.

Ancak bu özellik şu anda "deneysel" bir aşamada. Yani, henüz tüm kullanıcılar için aktif değil ve ne kadar etkili çalıştığı hakkında kesin bir bilgi mevcut değil. Bleeping Computer'ın belirttiğine göre, Chrome Canary adlı geliştirici sürümüne sahip kullanıcılar önümüzdeki ay bu özelliği deneyimleme fırsatına sahip olacaklar.

Ekran paylaşımı veya kaydı yapmadan önce hassas bilgi içeren sekmeleri kapatmak en güvenli yol olsa da, bu yeni Chrome özelliği, bu adımı atlamanız durumunda bile sizi koruyabilir.

Chrome'un zaten "Gizli mod"da ekran paylaşımı ve kayıt yapmayı engellediğini düşünürsek, bu yeni güvenlik önleminin normal tarayıcı modunda da kullanıma sunulabileceğini öngörebiliriz.

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Teknolojinin, yeni sorunlar yaratmak yerine mevcut problemleri çözmeye odaklanması, kullanıcı güvenliği açısından olumlu bir gelişme olarak görülüyor.