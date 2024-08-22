Akıllı saatlerde Google Haritalar dönemi başlıyor. İnternet olmadan da çalışacak!

Kaynak: WebTekno
Akıllı saatlerde Google Haritalar dönemi başlıyor. İnternet olmadan da çalışacak!

Google, Wear OS işletim sistemiyle çalışan akıllı saatler için devrim niteliğinde bir özellik sunarak kullanıcılarını sevindirdi. Artık Google Haritalar, internet bağlantısı olmadan da kullanılabilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Wear OS destekli akıllı saat sahipleri için büyük bir yenilik getirdi. Artık Google Haritalar, çevrim dışı olarak da çalışabilecek.

Bu özellik sayesinde kullanıcılar, belirli bölgelerin haritalarını indirerek internet bağlantısı olmasa bile Google Haritalar'dan faydalanabilecekler. Bu yenilik, özellikle seyahat sırasında veya zayıf internet bağlantısının bulunduğu yerlerde oldukça faydalı olacak.

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ÖZELLEŞTİRME SEÇENEĞİ OLACAK

Kullanıcılara sunulan bu çevrim dışı harita özelliği, özelleştirme seçenekleriyle geliyor. Kullanıcılar, diledikleri bir bölgenin haritasını indirerek akıllı saatlerinde depolayabilecekler. Ayrıca, bu haritaların ne kadar yer kapladığı da akıllı saatte görüntülenebilecek. Kullanıcılar, artık ihtiyaç duymadıkları bölgelerin haritalarını kolayca silebilecek ve böylece saatin depolama alanını verimli bir şekilde yönetebilecekler.

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Bu özellik, Google Haritalar'ın Wear OS için sunulan "11.140.0701.W" kodlu sürümünde ortaya çıktı. Güncellemeyi almaya başlayan akıllı saatler, kısa bir süre sonra bu çevrim dışı harita özelliğini kullanmaya başlayacak.

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