Google'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel "doodle"

Google, 8 Mart’a özel olarak ana sayfasında hazırladığı "doodle" ile Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kullanıcılar, ‘doodle’a tıkladıklarından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin bilgi ve haberlerin bulunduğu sayfaya yönlendiriliyor.

Doodle görselinde ise kadınların bulunduğu simgeler yer alıyor.

DOODLE NEDİR?

Google, dünya ya da ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve önemli tarihi kişilere, konuya özel hazırladığı doodle ile vurgu yapıyor.

Kullanıcılar, özel tasarımlı logoya tıkladıklarında o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişme imkanı ediniyor.