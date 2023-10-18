Google’dan İsrail ve Gazze için 8 milyon dolar bağış

Dev arama motoru Google, İsrail ve Gazze için 8 milyon dolar bağış yapacağını duyurdu.

Google’dan İsrail ve Gazze için 8 milyon dolar bağış

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Avrupa Birliği tarafından İsrail-Filistin savaşı hakkında resmen uyarı alan Google, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada İsrail ve Gazze'deki yardım çalışmalarına bağışta bulunacağını açıkladı.

Google.org, İsrail'deki yerel acil durum müdahalesi ile birlikte mağdurlar, çocuklar ve aileler için psikolojik ve duygusal destek için 3 milyon dolar taahhüt ediyor. Firmanın hayırseverlik kolu ayrıca Gazze'deki insanlara destek sağlayan yardım kuruluşlarına gıda, barınma ve psikolojik destek gibi temel ihtiyaçlar sağlayan kurumlara 3 milyon dolar bağışta bulunuyor.

Google çalışanları şirket eşleştirmesiyle 1 milyon dolardan fazla bağış toplarken, şirket de yardım etmek isteyenlere bilgi sağlamak üzere kâr amacı gütmeyen kuruluşlara Arama Ağı Reklamları için 1 milyon dolar bağışta bulunacak.

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