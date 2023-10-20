Google Chrome’a büyük güncelleme. İşte değişiklikler

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, dünyanın en çok kullanıcıya sahip olan tarayıcısı olan Google Chrome, adres çubuğunu baz alan önemli güncellemeler alıyor.

4 BÜYÜK GÜNCELLEME

İlk olarak, otomatik tamamlama daha akıllıhale geldi. Önceden Chrome, adres çubuğundaki URL'leri yalnızca başını doğru yazdığınızda otomatik olarak tamamlıyordu. Ancak şimdi, masaüstünden başlayarak, adres çubuğu daha önce bir web sitesini aramak için kullandığınız herhangi bir kelimeye göre URL'leri otomatik olarak tamamlayacak. Yani, Google'ın örneğinde, geçmişte "uçuşlar" için arama yaptıysanız ve Google Flights'a gittiyseniz, tekrar "uçuşlar" için arama yaptığınızda tarayıcı Google Flights URL'sini otomatik olarak tamamlayacak.

İkinci özellik ise Chrome'un popüler siteleri hiç ziyaret etmemiş ya da URL'yi yanlış yazmış olsanız bile önerebilmesi. Örneğin daha önce tarayıcınızdan DonanımHaber.com’u hiç ziyaret etmediniz ancak ilk defa adres çubuğuna “DonanımHaber” yazdığınızda Chrome artık doğrudan ilgili bağlantıyı size sunacak. Bu özellik, dediğimiz gibi popüler web siteleri için geçerli olacak.

Bir diğer önemli özellik ise adres çubuğundan masaüstü ve mobil cihazlardaki yer imi klasörleriniz içinde doğrudan arama yapabilmeniz. Eğer onlarca veya yüzlerce yer iminiz varsa bu özellik hayat kurtarabilir. Tek yapmanız gereken ise arama çubuğuna klasör adını yazmak olacak. Bununla birlikte adres çubuğu artık otomatik yazım hatası düzeltmelerine sahip.

Son olarak Google, geliştirilmiş görsel düzen sayesinde Chrome adres çubuğunun artık daha kolay okunabildiğini ve yazmaya başladığınız anda size daha hızlı sonuçlar sunabilmek için daha duyarlı hale getirildiğini söylüyor.