Google'ın telefonlara ilgi arttı. İşte satış rakamları

Google Pixel, küresel akıllı telefon pazarında konumunu giderek büyütüyor.

DonanimHaber.com’da yer alan bilgilere göre; Pixel 8 serisinin çıkışıyla birlikte güncellenen rakamlar sonucunda 40 milyon adede yakın cihazın satıldığı ortaya çıktı.

PİXEL TELEFONLAR NE KADAR SATTI?

IDC’nin sağladığı verilere göre, Google Pixel telefonlar 2016 - 2023 arasında 37.9 milyon sattı. Bu satış rakamları Pixel serisinin şimdiye kadarki en yüksek rakamlar olarak kaydedildi.

Satışların son yıllarda çift haneli rakamlarla arttığı belirtildi.

Söz konusu rakamlar iPhone satışlarıyla kıyaslandığında çok büyük bir rakam değil ancak satışların istikrarlı bir şekilde artması dikkat çekiciydi.

Geçmişe yönelik olarak, Google, 2018’de 4 milyon adet Pixel telefon satışı gerçekleştirdi. 2019 yılında satışlar 7.2 milyona ulaştı. Pixel 7’nin çıkışından hemen önce satışlar 27.6 milyon adede ulaştı.

EN BÜYÜK PAZAR JAPONYA’DA

Temmuz ayında Japonya’nın Pixel telefonlar için Google’ın en büyük pazarı olduğu ortaya çıktı. Hatta iPhone’un pazar payını azalttı. Google, Kuzey Amerika’da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla satışları azalmayan tek akıllı telefon markası oldu.