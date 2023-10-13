Google Chrome'dan tasarım değişikliği

ABD'li teknoloji devi Google'ın sahip olduğu internet tarayıcısı Google Chrome'un tasarımı değişti.

Android kullanıcılarına sunulacak olan özellik yeniden tasarlanmış yeni sekme sayfasını barındırıyor.

Yeniden tasarlanmış Yeni Sekme sayfası, büyük bir arama çubuğuna sahip. En çok ziyaret edilen web sayfalarını yuvarlak köşeli kutularda sıralayarak daha temiz bir görünüm sunuyor.

Bu sayfaların arka planları, kullanıcının arka plan rengine uyum sağlayacak şekilde dinamik renklere sahip olacak.

Şu anda Google, beyaz veya dinamik renkli bir arama çubuğunu test ediyor ve kullanıcılar aynı zamanda iki sıra sayfa etiketi veya tek satırlık bir karusel bulabilecekler.

Google News Telegram Kanalı'na göre, bu yeniden tasarımın amacı, kullanıcı etkileşimlerini geliştirmek ve popüler web tarayıcısını daha modern ve çekici hale getiriyor.

Yeni özellik henüz Google Chrome'un ana sürümünde bulunmuyor. İlerleyen dönemlerde özelliklerin ana sürüme de getirileceği tahmin ediliyor.