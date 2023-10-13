Google Chrome'dan tasarım değişikliği

Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcılarından biri olan Google Chrome'un Android akıllı telefonlarda tasarımı değişti.

Google Chrome'dan tasarım değişikliği

ABD'li teknoloji devi Google'ın sahip olduğu internet tarayıcısı Google Chrome'un tasarımı değişti.

Android kullanıcılarına sunulacak olan özellik yeniden tasarlanmış yeni sekme sayfasını barındırıyor.

Yeniden tasarlanmış Yeni Sekme sayfası, büyük bir arama çubuğuna sahip. En çok ziyaret edilen web sayfalarını yuvarlak köşeli kutularda sıralayarak daha temiz bir görünüm sunuyor.

google-ic.jpg

Bu sayfaların arka planları, kullanıcının arka plan rengine uyum sağlayacak şekilde dinamik renklere sahip olacak.

Şu anda Google, beyaz veya dinamik renkli bir arama çubuğunu test ediyor ve kullanıcılar aynı zamanda iki sıra sayfa etiketi veya tek satırlık bir karusel bulabilecekler.

Google News Telegram Kanalı'na göre, bu yeniden tasarımın amacı, kullanıcı etkileşimlerini geliştirmek ve popüler web tarayıcısını daha modern ve çekici hale getiriyor.

Yeni özellik henüz Google Chrome'un ana sürümünde bulunmuyor. İlerleyen dönemlerde özelliklerin ana sürüme de getirileceği tahmin ediliyor.

İlgili Haberler
Google Asistan'a yapay zekâ desteği: Bard, sesli asistana entegre edildi
'Şifre unutmak' tarih oluyor: Google’da ‘Passkeys’ dönemi
Google'ın telefonlara ilgi arttı. İşte satış rakamları
Google yeni özelliğini duyurdu. Gmail'de emoji dönemi resmen başlıyor
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
İstanbul’da tramvay durağı boks ringine döndü Gündem
İstanbul’da tramvay durağı boks ringine döndü
Bayern Münih'ten flaş Sane kararı Spor
Bayern Münih'ten flaş Sane kararı
Vatandaş kırmızı ete ulaşamıyor. Marketlerin en tenha kısmı 'kasap' reyonları oldu Gündem
Vatandaş kırmızı ete ulaşamıyor. Marketlerin en tenha kısmı 'kasap' reyonları oldu
Taksim'de Rus diplomatın sır ölümü Gündem
Taksim'de Rus diplomatın sır ölümü
İstanbul'a 86 metrelik mega lüks yat demirledi Yaşam
İstanbul'a 86 metrelik mega lüks yat demirledi
400 okulda eş zamanlı deprem tatbikatı Yaşam
400 okulda eş zamanlı deprem tatbikatı
Kitapların anlatamayacağını bir karikatür anlattı. Emre Ulaş ustalığını konuşturdu Karikatür
Kitapların anlatamayacağını bir karikatür anlattı. Emre Ulaş ustalığını konuşturdu