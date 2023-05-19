Google'ın yeni akıllı telefonu olan Pixel 8 Pro’nun gizli özelliği ortaya çıktı

Google Pixel 8 Pro'nun sır gibi saklanan özellikleri, tasarımı ve yeni sensörü sızdı. Konuyla ilgili yeni bir video yayınlandı.

Google'ın yeni akıllı telefonu olan Pixel 8 Pro’nun gizli özelliği ortaya çıktı

Google'ın telefonu Pixel 8 Pro'nun delikli ön kamera tasarımına sahip olacağı ortaya çıktı.

Arka tarafta ise üç kamera bulunacak. Google bu sefer üç lensi de hap şeklindeki modülün içine yerleştirecek.

ShiftDelete.net'ten Mert Can Aka'nın haberine göre; Google Pixel 8 Pro ile selefi arasında göze çarpan en önemli fark, LED flaşın hemen altında yeni bir sensörün eklenmiş olması olarak kaydedildi. Bu da vücut sıcaklığını ölçmek için kullanılan özel bir kızılötesi termometre sensörü olarak tanımlandı.

Bu sensör, çoğu temas gerektirmeyen termometrede kullanılan ile benzer özellikleri taşıyor.

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