Görev başındaki Adalet Bakanı yargılanıyor. Demokrasi böyle bir şey işte

Fransa’da Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, “çıkar çatışması ve görevini kötüye kullanma” suçlamalarıyla Cumhuriyet Adalet Mahkemesi’nde yargılanacak.

6-17 Kasım tarihlerinde hakim karşısına çıkacak olan Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Morettii 5. Cumhuriyet tarihinde görev başındayken yargılanan ilk bakan olacak.

Cumhuriyet Adalet Mahkemesi hükümet üyelerini görevlerini yerine getirirken işledikleri suçlar veya kusurlar nedeniyle yargılama yetkisine sahip tek organ.

Cumhuriyet Adalet Mahkemesi, üçü profesyonel, 12’si yedek, 12’si asil toplam 24 parlamenterden oluşuyor.

GÖREV BAŞINDA YARGILANAN İLK BAKAN OLACAK

Genelde, bakanlar görevleri sone erdikten sonra bu mahkemede yargılanırken, Dupond-Moretti ilk kez görev başındayken mahkeme önüne çıkacak.

Yolsuzlukla Mücadele Derneği (Anticor) ve 3 hakim sendikası, Dupond-Moretti'yi avukat olduğu dönemde kendini ya da müvekkillerini ilgilendiren davalara bakan hakimleri cezalandırmak için bakan olarak ayrıcalıklarını kullanmakla suçlayarak, Cumhuriyet Adalet Mahkemesi’ne şikayet etmişti.

Bu mahkeme, şikayeti haklı bularak Bakan hakkında soruşturma açılmasına karar vermişti. Bu kararın ardından, mahkemenin 3 sorgu hakimi, başkent Paris'teki Adalet Bakanlığı binasında arama yapmıştı. Jandarmanın desteğiyle yapılan aramada, Bakan Dupond-Moretti'ye yönelik yasa dışı menfaat sağlama şüphelerini destekleyecek kanıtlar aranmıştı.

NEYLE SUÇLANIYOR

Dupond-Moretti, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de dahil olduğu "telekulak davası" ön soruşturmalarında görev alan 3 hakime karşı idari takip başlatmıştı.

Bakan, Monaco'da sorgu hakimi olarak görev yaparken baskı gördüğünden şikayetçi olan Hakim Edouard Levrault hakkında idari soruşturma açmakla da itham edilmişti.

"Telekulak davası" soruşturmaları sırasında, Dupond-Moretti dahil birçok avukatın telefon faturaları incelenmişti.

Bakan olmadan önce, Levrault’un suçladığı polislerden birinin avukatlığını yapan Moretti, hakimin yöntemlerini eleştirmişti.

BEŞİNCİ FRANSIZ CUMHURİYETİ NE DEMEK

Beşinci Cumhuriyet (Fr. Cinquième République ya da Vème République), Fransa'da 4 Ekim 1958'den bu yana devam etmekte olan cumhuriyet yönetimidir.

1958'de Fransa'da toplumsal olaylar başladı. Cezayir Bağımsızlık Savaşı yüzünden bir iç savaş tehlikesi baş gösterdi. Tehlikelerin önlenmesi için General Charles de Gaulle'ün yeniden göreve çağrılması düşünüldü. Politikacılar, kurumlar ve toplumsal örgütler arasında bu konuda görüş birliği oluştu.

De Gaulle görevi, cumhurbaşkanının yetkilerini artıran yeni bir anayasanın kabulü koşuluyla kabul edebileceğini bildirince, bunun gereği yerine getirildi. Yarı başkanlık düzeni diye adlandırılan bugünkü düzeni kuran anayasa hazırlandı ve halk oyuyla kabul edildi.