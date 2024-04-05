Görevden alındığı iddia edilmişti. AKP'li Özlem Zengin'den göndermeli paylaşım

AKP'nin ikinci parti konumuna düştüğü 31 Mart yerel seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalarda, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in görevden alındığı iddia edilmiş, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ise iddiaları yalanlamıştı.

İddiaların gündeminde olan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Günlerdir görevine son verileceği iddiaları konuşulan Zengin, bugün sosyal medya hesabından yaptığı 'Avukatlık Günü' paylaşımında manidar ifadeler kullandı. Zengin'in açıklamasında en dikkat çeken bölüm "Tetikçiler bir gün mutlaka konuşur" bölümü oldu.

Zengin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk bana ne öğretti…

Karmaşık problemleri sadeleştirerek anlamayı

Kelimelerin matematiğini

Merakın kıymetini

Soruların cevaplar kadar önemli olduğunu

Detay denen şeylerin pürdikkat gerektirdiğini

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Temellendirilmiş itirazın gücünü

Bir fikri cesaretle savunabilmeyi

Direnmeyi Olaylardaki asıl saiki ve asıl faili görebilmeyi

Tetikçilerin bir gün mutlak konuştuğu gerçeğini

Suçu her ne kadar beraber işleseler de hayatta azmettirenin failden daha ağır bedel ödediğini

Satın alınamayacak insanların çokluğunu Gerçeğin kaplumbağa yalanın tavşana benzediğini

Şahitlikte asıl konuşanın hâl dili olduğunu

Suskunluğun yükünün taşınamadığını

Her hikayenin biricik olduğunu Ve Adaletin de hayatın da terazisinin hassas olduğunu

Hasılıkelam hayatın hukuk olduğunu öğretti. Avukatlar Günümüz kutlu olsun."