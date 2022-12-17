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Görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bazı diğer kurumlarda görevden alma ve atama yapıldı. Kararlar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 02:38
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Görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de

Görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararlara göre, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yalçın Özden ile Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz görevden alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne Kadir Çokçetin atandı.

Adli Tip Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Genetik Üyeliği’ne Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Güzel Tanoğlu atandı.

Resmi Gazete'de yer alan kararlar şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne Süleyman Şahin, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi Üyeliği’ne Mustafa Halit Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişliği’ne Menderes Özlü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Süslü atandı.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Akif Ertekin, Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir, Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ceylan Er, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Osman Göllüce, Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadri Karakuş, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne Alp Giray getirildi.

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