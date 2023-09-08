Görüntüdeki kişi Peygamber, Halife veya Kral değil Menzil Şeyhi

Ümraniye’de bir camide çekildiği belirtilen videoda, kendisini şeyh halifesi olarak tanıtan bir şahsın cami içerisinde bir korumalar eşliğinde yürürken etrafındaki kişilerin video çekmek için birbirleri ile yarıştığı görüntüler tepkileri üzerine topladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Görüntüdeki kişi Peygamber, Halife veya Kral değil Menzil Şeyhi

Editör: Abdullah Keleş

Sosyal medyada yayılan bir videoda kendisini Nakşibendi tarikatından olan Seyda Muhammed Konyevi hazretleri Menzil Şeyhi Allah dostlarından Sayda Muhammed Raşid Elhüseyni’nin halifesi olarak tanıtıyor.

Tarikatçı şahsın cami içerisinde yürürken, etrafındaki insanların da video çekebilmek için şahsın etrafına kümelendiği gözüküyor. Tarikatçı şahıs yürürken, yanı başında tarikat üyeleri olduğu tahmin edilen diğer şahıslarında korumalık yaptığı görüntüler sosyal medyada yayıldı.

26 Ağustos tarihinde çekildiği belli olan video, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde olan Ümraniye İMES Sanayi Camii’sinde çekildi.

SOSYAL MEDYADA DAVETİYE

Seyda Feyzullah Konyevi ismi ile tanınan Menzilci şahsın Ümraniye’deki camiye gelmeden önce, tarikata üye olan kişilerin sosyal medyada tarih vererek, “Seyda Feyzullah Konyevi Hz. 26 Ağustos Cumartesi günü ÜMRANİYE İMES CAMİİ’sinde akşam namazına müteakip sohbeti olucaktır, inşallah” şeklinde sözde sohbete davet ettikleri görüldü.

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MUHALEFETE OY ATMAK HARAMDIR

Seyda Feyzullah Konyevi olarak bilinen şahsın, etrafında toplanan şahısların arasında sarı yelekli korumalar olduğu görüldü. Yeleklerinin üzerinde Kevser Eğitim Vakfının logosu yer alıyor.

Kevser Eğitim Vakfının sosyal medya hesabından 14 Mayıs tarihinde paylaştığı bir videoda, Seyda Feyzullah Konyevi adlı şahsın, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için AKP ve Cumhurbaşkanı tarafında yer aldığı ve seçimlerde muhalefet partilerine ve muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı adaylarına oy vermenin ‘haram’ ve ‘günah’ olduğuna dair kesin hüküm verdiğine dair videosunun da mevcut olduğu görüldü.

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MUHALEFETE OY ATMAK HARAMDIR

Seyda Feyzullah Konyevi olarak bilinen şahsın, etrafında toplanan şahısların arasında sarı yelekli korumalar olduğu görüldü. Yeleklerinin üzerinde Kevser Eğitim Vakfının logosu yer alıyor.

Kevser Eğitim Vakfının sosyal medya hesabından 14 Mayıs tarihinde paylaştığı bir videoda, Seyda Feyzullah Konyevi adlı şahsın, Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için AKP ve Cumhurbaşkanı tarafında yer aldığı ve seçimlerde muhalefet partilerine ve muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı adaylarına oy vermenin ‘haram’ ve ‘günah’ olduğuna dair kesin hüküm verdiğine dair videosunun da mevcut olduğu görüldü.

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