Tarikat şeyhi böyle dua etti AKP’li vekil amin dedi: Allah'ım Laikçilerin ve cumhuriyetçilerin sonunu getir

Özellikle son dönemde Diyanet’e bağlı imamların ve tarikat şeyhlerinin cumhuriyeti ve laikliği hedef alan sözleri giderek artarken, Yalova’dan gelen görüntüler yeniden gündem oldu.

31 Mart seçimlerinde AKP Yalova Belediye Başkan adayı olan ve seçimi kaybeden Yusuf Ziya Öztabak ve AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol'un bulunduğu ortamda bir tarikat şeyhinin "Allah'ım şeriatı bu ülkeye hakim kıl, laikçilerin ve cumhuriyetçilerin sonunu getir" diye dua ettiği görüntüler tekrar gündem oldu.

Krt'nin haberine göre, 31 Mart Seçimleri'nin duası olduğu belirtilirken cumhuriyetçiler ve milliyetçilerin sonunun getirilmesi istendi. duada, "Yarabbi laiklerin, cumhuriyetçilerin, milliyetçilerin sonunu getir. Yusuf kardeşimizi seçilmeyi nasip eyle Yarabbi“ deniliyor.

O anlar sosyal medyada yeniden gündem olurken, kullanıcılar cumhuriyeti hedef alan bu görüntülere yoğun tepki gösterdi.