Konuk olarak TRT'ye çıkan Menzilci Bektaşoğlu: Seyyid Saki'nin elini tutan Allah'ın elini tutmuştur

Ramazan ayında TRT ekranlarına konuk olan Menzil cemaati mensubu Şemsettin Bektaşoğlu, müritlerine cemaat içindeki taht kavgasına ilişkin rüyasını anlattı. Bektaşoğlu, “Seyyid Saki'nin elinden tutan Allah'ın elini tutmuştur” dedi.

Konuk olarak TRT'ye çıkan Menzilci Bektaşoğlu: Seyyid Saki'nin elini tutan Allah'ın elini tutmuştur

Liderlerini kaybeden Menzil cemaatindeki kırılma büyüyor.

Cemaat, "Gavs” olarak nitelendirdikleri “Şeyh Abdulbaki Elhüseyni”nin 12 Temmuz’da ölmesinin ardından üç oğlu arasında bölünmeye gitti.

En fazla müride sahip olduğu öne sürülen en büyük oğul Muhammed Saki'nin taraftarlarından Şemsettin Bektaşoğlu, Saki'nin babası tarafından seçildiğini ve bunun kendisine rüya yoluyla bildirildiğini savundu.

Ramazan ayında TRT 1’de yayınlanan programlara da konuk olan Bektaşoğlu’nun, “Seyyid Saki’nin elini tutan Allah’ın elini tutmuştur” dediği görüldü.

Sosyal medyada yer alan videoda Bektaşoğlu'nun, şu ifadeleri kullandığı duyuluyor:

“HEPSİ HALİFE AMA NURLARI EŞİT DEĞİL”

"Hilafet vardır Resulullah'ın emriyle verilir, hilafet vardır şeyh kendi verir. Hepsi halifedir ama nuru aynı değildir. Nuru ne kadarsa o kadar tesir eder. Kimisininki dünyaya yeter kimisininki bir memlekete yeter kimisininki bir şehre yeter.

Rüyama gavs hazretleri girdi, 'Seyyid Saki'nin elinden tutan Allah'ın elini tutmuştur' dedi."

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