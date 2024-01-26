Görüntüler okyanustan değil İzmir'den. Dev gemiye eşlik ettiler

Kaynak: İHA
Görüntüler okyanustan değil İzmir'den. Dev gemiye eşlik ettiler
İzmir Çeşme açıklarında seyir halindeki gemiye yunus sürüleri eşlik etti. O anlar görüntülendi.

Yunus balıkları genel olarak insanlara yakınlıklarıyla bilinirler. Suyun üstüne de çıkan yunus balıkları çok fazla sahil yakınlarında bulunmazlar.

İzmir Çeşme’de kuru yük gemisi dev bir yunus balığı sürüsüne yakalandı. Yunusların gemi ile aynı hızda gitmesi dikkat çekti.

O eşsiz görüntüler sosyal medyada viral oldu.

YUNUS BALIKLARI HAKKINDA ŞAŞIRTAN BİLGİLER

Yunus balıklarının saçları bulunuyor.

İkinci olarak yunusların gövdelerinin üst kısmı koyu, alt kısmı açık renklidir.

Yunus balıkları her şeyi yiyebilirler. Yunus balıklarının da akciğeri vardır.

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