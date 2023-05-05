Görüntüler yapay zekanın yaşananlar tek aklın ürünü. Saadet Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video

Saadet Partisi, yapay zeka kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en çok tepki çeken söylemlerini içeren bir video yayınladı. Videonun sonunda "Görüntüler yapay zekanın yaşananlar tek aklın ürünü" notu dikkat çekti.

Görüntüler yapay zekanın yaşananlar tek aklın ürünü. Saadet Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video

Milli Gazete'nin haberine göre, Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini yapay zeka ile görselleştirerek yeni bir video paylaştı.

Videoda, Erdoğan'ın farklı ortamlarda yaptığı konuşmaların yanı sıra söylediği bazı cümlelerin yapay zeka tarafından üretilmiş görselleri yer aldı. Video, sosyal medya hesaplarında #YapaysaErdoğanYapay etiketiyle paylaşıldı.

Yapay zeka teknolojisi son yıllarda birçok farklı sektörde kullanılıyor ve siyasi propaganda faaliyetleri de istisna değil.

Saadet Partisi'nin bu video paylaşımıyla, yapay zeka teknolojisi kullanarak siyasi mesajların nasıl yayılabileceğine dair bir örnek ortaya konulmuş oldu.

Video, görsel olarak oldukça etkileyiciydi ve Erdoğan'ın farklı zamanlarda yaptığı konuşmaların yapılan işlemler sonucu nasıl farklı görseller ürettiğini gösterdi.

Örneğin, Erdoğan'ın astronot kıyafetli fotoğrafında "İnşallah Ay'a gidiyoruz" cümlesi, gözlüklü ve papyonlu fotoğrafında "Ben ekonomistim" cümlesi, tahtta oturduğu temsil edilen fotoğrafta "Ekonomide sıkıntı var' Yoo" cümlesi yer aldı.

Videonun sonunda "Görüntüler yapay zekanın yaşananlar tek aklın ürünü" notu dikkat çekti.

Bununla birlikte, video paylaşımı üzerinden siyasi tartışmalar yeniden alevlenirken, video içerisindeki görsellerin ne kadar gerçekçi olduğu da tartışma konusu oldu.

Bazı eleştirmenler, yapay zekanın sadece belirli bir senaryo üzerinde çalışabildiğini ve gerçek dünyada yaşanan karmaşık olayları doğru bir şekilde yansıtamayabileceğini iddia etti.

Saadet Partisi'nin bu video paylaşımı, siyasi propaganda faaliyetleri açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Yapay zeka teknolojisinin, siyasi mesajların daha etkili bir şekilde yayılmasına yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Ancak, yapay zeka teknolojisi kullanarak üretilen mesajların gerçekliği ve doğruluğu konusunda da dikkatli olmak gerekiyor.

erdogan.jpg

ayyyyy.jpg

Öne Çıkanlar
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Son Haberler
Bolu’da feci kaza: 1 ölü Güncel
Bolu’da feci kaza: 1 ölü
Dev firma iflas etti. 6 yıl önce rekor kırmıştı. Binlerce çalışan işsiz kalacak Ekonomi
Dev firma iflas etti. 6 yıl önce rekor kırmıştı. Binlerce çalışan işsiz kalacak
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler! Yazarlar
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Okan Buruk ve Emre Belözoğlu Etiler’de gizli gizli buluştu. Şerafettin Tilki görüşmenin detaylarını açıkladı Spor
Okan Buruk ve Emre Belözoğlu Etiler’de gizli gizli buluştu. Şerafettin Tilki görüşmenin detaylarını açıkladı
Sarımsaklı süt neye iyi gelir? Şifalı Bitkiler
Sarımsaklı süt neye iyi gelir?
1 kaşık içen turp gibi oluyor Şifalı Bitkiler
1 kaşık içen turp gibi oluyor
Anason yararlı mı? Şifalı Bitkiler
Anason yararlı mı?