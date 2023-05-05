Görüntüler yapay zekanın yaşananlar tek aklın ürünü. Saadet Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video

Milli Gazete'nin haberine göre, Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerini yapay zeka ile görselleştirerek yeni bir video paylaştı.

Videoda, Erdoğan'ın farklı ortamlarda yaptığı konuşmaların yanı sıra söylediği bazı cümlelerin yapay zeka tarafından üretilmiş görselleri yer aldı. Video, sosyal medya hesaplarında #YapaysaErdoğanYapay etiketiyle paylaşıldı.

Yapay zeka teknolojisi son yıllarda birçok farklı sektörde kullanılıyor ve siyasi propaganda faaliyetleri de istisna değil.

Saadet Partisi'nin bu video paylaşımıyla, yapay zeka teknolojisi kullanarak siyasi mesajların nasıl yayılabileceğine dair bir örnek ortaya konulmuş oldu.

Video, görsel olarak oldukça etkileyiciydi ve Erdoğan'ın farklı zamanlarda yaptığı konuşmaların yapılan işlemler sonucu nasıl farklı görseller ürettiğini gösterdi.

Örneğin, Erdoğan'ın astronot kıyafetli fotoğrafında "İnşallah Ay'a gidiyoruz" cümlesi, gözlüklü ve papyonlu fotoğrafında "Ben ekonomistim" cümlesi, tahtta oturduğu temsil edilen fotoğrafta "Ekonomide sıkıntı var' Yoo" cümlesi yer aldı.

Videonun sonunda "Görüntüler yapay zekanın yaşananlar tek aklın ürünü" notu dikkat çekti.

Bununla birlikte, video paylaşımı üzerinden siyasi tartışmalar yeniden alevlenirken, video içerisindeki görsellerin ne kadar gerçekçi olduğu da tartışma konusu oldu.

Bazı eleştirmenler, yapay zekanın sadece belirli bir senaryo üzerinde çalışabildiğini ve gerçek dünyada yaşanan karmaşık olayları doğru bir şekilde yansıtamayabileceğini iddia etti.

Saadet Partisi'nin bu video paylaşımı, siyasi propaganda faaliyetleri açısından önemli bir örnek teşkil ediyor. Yapay zeka teknolojisinin, siyasi mesajların daha etkili bir şekilde yayılmasına yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Ancak, yapay zeka teknolojisi kullanarak üretilen mesajların gerçekliği ve doğruluğu konusunda da dikkatli olmak gerekiyor.