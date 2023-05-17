Saadet Partili isim: Yüzde -1 oy ile 10 vekil kazandık

Saadet Partisi'nin CHP'ye oy katkısı sağlamadan 10 vekil alması parti içinde sevinçle karşılandı.

Saadet Partili isim: Yüzde -1 oy ile 10 vekil kazandık

CHP listelerinden seçime giren DEVA, Gelecek, Demokrat Parti ve Saadet Partisi, 38 milletvekili çıkardı. 38 milletvekilin 10'unu ise Saadet Partisi kazandı.

CHP'nin oylarında beklenen etkiyi yaratamayan dört partinin bu kadar vekillik alması CHP çevrelerinde tartışma konusu olurken Saadet Partisi'nde ise sevinç hakim.

Tartışmalar sürerken Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Ümit Çebi’den bir paylaşım geldi. Çebi, -1 oy ile 10 vekil çıkardıklarını hatırlatarak adeta dalga geçti.

Çebi'nin paylaşımı şöyle:

“Saadet Partimizin bilge genel başkanı; Temel Karamollaoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum. Milli görüş tarihinin en zor zamanında, aldığı bu stratejik karar ile, %-1 oyu görünmesine rağmen, Saadet partimizin mecliste 10 vekille temsiline vesile olmuştur. Zaman bizden yanadır inş.”

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