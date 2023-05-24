Saadet Partisi'nden yeni video: BOP Eş Başkanı kimdi? Unutma!

Saadet Partisi, “Gerçekten yerli ve milli mi? Türkiye için karar ver” notuyla yeni bir kampanya videosu yayınladı. Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Büyük Orta Doğu Projesi’ne (BOP) ilişkin ifadelerine yer verildi.

Saadet Partisi'nden yeni video: BOP Eş Başkanı kimdi? Unutma!

Saadet Partisi, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yeni bir kampanya videosu yayınladı.

“Gerçekten yerli ve milli mi? Türkiye için karar ver” notuyla yayınlanan videoda, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Büyük Orta Doğu Projesi’ne (BOP) ilişkin açıklamaları yer aldı.

Videoda, Erdoğan’ın şu ifadelerine yer verildi:

“Türkiye’nin Orta Doğu’da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz.

…Diyarbakır’ı istiyorum ki şu anda ABD’nin de düşündüğü Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) var ya, ‘Genişletilmiş Orta Doğu’ yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız, merkez olabilir.

"ELLERİNE BİR KAĞIT ALMIŞ DOLAŞIYORLAR"

…Türkiye’de bir şeyler söyleniyor. ‘Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı BOP’un Eş Başkanıdır, oradan çekilsin.’ Bunu anlatmak istiyorum. BOP’un amaçları bellidir ve o amaçların içerisinde Türkiye’nin üstlendiği görev de bellidir.

…Ellerine bir kağıt almış dolaşıyorlar, ABD’nin bir projesidir diye. Bunu ispat ederlerse biz her şeye varız. Ama ispat edemezlerse alçaktırlar, namussuzdurlar.”

Videonun sonunda, Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde kullanılacak oy pusulasının görüntüleri yer alıyor.

Video, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na evet mührü basılmasıyla sona eriyor.

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