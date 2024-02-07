Görüşmek için çağırdığı arkadaşına kurşun yağdırdı

Olay, saat 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Aslatepe Caddesi üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, B.K., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen arkadaşı S.R.’yi görüşmek için bulunduğu bölgeye çağırdı. Cadde üzerinde bir araya gelen iki arkadaş bir süre yüz yüze konuştu.

Görüşme esnasında B.K. yanında getirdiği tabancayı çıkartarak S.R.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sağ bacağına kurşun isabet eden S.R. yaralanırken zanlı ise olay yerinden kaçtı.

İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin kaçan zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

