Görüşmek için çağırdığı arkadaşına kurşun yağdırdı

Kaynak: İHA
Görüşmek için çağırdığı arkadaşına kurşun yağdırdı
Malatya’da bir şahıs, görüşmek için çağırdığı arkadaşını çıkan tartışma sonrası tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Aslatepe Caddesi üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, B.K., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen arkadaşı S.R.’yi görüşmek için bulunduğu bölgeye çağırdı. Cadde üzerinde bir araya gelen iki arkadaş bir süre yüz yüze konuştu.

aw137125-02.jpgGörüşme esnasında B.K. yanında getirdiği tabancayı çıkartarak S.R.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sağ bacağına kurşun isabet eden S.R. yaralanırken zanlı ise olay yerinden kaçtı.

aw137125-04.jpgİhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

aw137125-05.jpgEkiplerin kaçan zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.

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