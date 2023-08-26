“Götürdük malları valla”nın kalibresi...

AKP'nin 22. kuruluş yıldönümünde konuşan Genel Başkan Tayyip Erdoğan, “22 yıllık siyasi yolculuğumuzda kalibremize ve kalitemize uygun bir muhalefet bulamadık. Muhalefet, onca seçim yenilgisine rağmen hatalarından ders almadı. Milleti suçlama alışkanlıklarını terk etmediler. CHP'li oligarkların aymazlıklarından dolayı umutsuzluk yaygınlaşmaktadır. CHP'nin faşist kodları asla değişmiyor. Kılıçdaroğlu ve avanesinin Türk milletine karşı hazımsızlığı bitmiyor.” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cevaben "Sevgili Erdoğan; yolsuzluğu, adaletsizliği, liyakatsizliği, 5’li çetelere hizmeti hiçbir zaman ‘kalite’ ve ‘kalibre’ olarak görmedik, görmeyeceğiz de." dedi...

Böylece kalibre kavramı üzerinden sosyal medyada büyük bir tartışma başladı...

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Neler söylendiğini herkes “kalibre” yazarak görebilir fakat aynı etkinlikte sahne alan şarkıcı Kibariye’nin sözleri, AKP iktidarının özeti gibidir:

-Götürdük malları valla!

Kibariye, sahneye çıktığı sırada protokoldeki Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a “Sayın Cumhurbaşkanım, yengecim Emine Hanım hoş geldin, kurban olayım. Kurban olayım size, sizi yaratana... Ne kadar şeref, ne kadar güzel... Biliyorsunuz ki ben hiçbir şeyimi saklamam; okumam yazmam yoktur ama hocam bana ezberletti şarkıyı. Çok da güzel oldu. Götürdük malları valla. Nasılsınız, iyi misiniz?” diye hitap etti. Erdoğan çifti de gülümseyerek karşılık verdi.

Kibariye, dobra konuşmasıyla bilinen bir kişi. Ezberlediği şarkı da “Beraber yürüdük biz bu yollarda” olmalı... Muhalifler, bu şarkının “Beraber yürüttük” diye söylenmesi gerektiğine işaret ediyor... Kibariye’nin algısı veya bilinçaltı da böyle bir kabule dayalı ki ağzından “Götürdük malları valla” sözü çıktı...

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Kalibre, ateşli silahlarda kullanılan mermilerin çapı demek... Bir kalibre, inçin yüzde biri... 30 kalibre 7.62 milimetre ediyor... Tabancaların namlusu, merminin kalibresine göre yapılıyor... 7.65, dokuzlu gibi...

Kalibre, kişinin iş yapabilme kapasitesi veya karakter ölçüsü olarak da kullanılıyor... Kalibrasyon, davranış ölçümü demektir. Tıpta ise dışkı çapının kalibresinden bahseden doktorlar vardır. Sağlıklı kişinin dışkı kalibresi yüksektir... Biyomedikal cihazların da kalibrasyonu vardır...

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Siyasi liderler birbirini kalibrasyona tabi tutarsa sorun çıkmayabilir ama aynı liderlerin kalibresini gazeteciler ölçmeye kalkışırsa, Türkiye şartlarında “kişilik haklarını ihlal” soruşturmasına yol açabilir! Bu sebeple benim kişiler üzerinden bu tartışmaya girmem, akıllı bir davranış olmaz.

Fakat Kibariye’nin “Götürdük malları valla” sözlerinden iktidar politikalarının kalibrasyon ölçümü yapılmasına yargının da bir diyeceği olamaz.

Herkes biliyor ki Türkiye’de siyaset, genel olarak malı götürmek için yapılıyor. “Ülkeye hizmet” ise yüksek kalibreli insanların işidir. Tabii her alanda böyle insanlar da yok değil...

Muhalefetin ortalama kalibresi de meydanda ama Türkiye, bütün olumsuzluklara rağmen kalibresi yüksek insanlar sayesinde ayakta duruyor...

Seçim kazanmak veya kaybetmek, siyasi liderlerin kalibresini göstermez...

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Millî değerleri yıpratılan, neredeyse bütün ekonomik varlıkları yabancılara satılan, ormanları yakılıp kesilen, dış güdümlü kararlarla toprakları istila edilen ve nüfus yapısı değiştirilen bir ülkenin hâlâ varlığını koruyor olması, gerçekten bir mucizedir.

Atatürk, millete olan inancıyla yola çıkmış ve 10’uncu yıl nutkunda da “Türk Milletinin karakteri yüksektir; Türk Milleti çalışkandır; Türk Milleti zekidir.” diye ifade etmişti...

Elbette, milletin içinde kalibresi düşük olanlar da vardır... Bu sebeple Atatürk, “Efendiler, muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki cevher-i aslîyi, çok iyi tahlil etmek dikkatinden, bir an feragat etmesin!” demiştir...

Sadece iktidar için değil muhalefet için de öne çıkarılan insanların kalibresine dikkat etmek gerekir...