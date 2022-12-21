Göz kapağı estetiği nasıl yapılır

Blefaroplasti, göz kapağındaki sarkmanın görüşü engellemesi problemine de çare olabilir. Çünkü bu sarkma neticesinde hastanın hem gözleri hem de göz kapakları daha erken yorulur. Hastaların şikayetlerinden bir tanesi de göz kapaklarındaki sarkmanın makyaj yapmalarına engel olması yada makyajın bulaşmasıdır. Bu ameliyat ile hastaların hem sağlık açısından hem de estetik açısından sorunlarından kurtulmaları mümkün olabilir.

Göz kapağının görünümünde yaş ile beraber birtakım değişiklikler meydana gelir. Gözler, yüzdeki ifadeyi oluşturan en önemli unsurlardan birisi olduğu için göz kapağında ortaya çıkan bazı olumsuz durumlar görüntü itibariyle hastayı mutsuz edebilir. Hastanın göz kapağı düşüklüğü, torbalanma ve kırışıklıkları olması, yaşlı ya da yorgun görünmesine sebep olabilir. Tüm bunların iyileştirilmesi adına hastaya göz kapağı estetiği ameliyatı uygulanabilir.



Alt göz kapaklarındaki torbalanmalar da, daha yorgun ve yaşlı bir ifade verebileceği için yine ameliyat gerekebilir. Alt göz kapağı estetiği ameliyatı, genç hastalarda veya torbalanması olmasına rağmen deri kalitesi iyi olup fazla kırşıklığı olmayanlarda; konjonktiva adını verdiğimiz alt göz kapağının arkasındaki pembe bölgeden girerek yapılabilir. Transkonjontival alt göz kapağı estetiği adı verilen bu yöntemde alt göz kapağında dışarda hiç dikiş olmaz. Kas dokusu korunur ve bu sayede gözün şekli korunur. Derisi fazla olan hastalarda klasik alt göz kapağı estetiği ameliyatı yapılır ve fazla deri alınırken kas dokusu askılama yapılarak göz şekline daha çekici bir görünüm (badem göz estetiği) kazandırılması amaçlanır.

Genellikle otuzlu yaşlardan sonra, göz kapağı düşüklüğü, göz kapağında sarkma, göz altı torbalanması ve kırışıklıklar meydana gelebilir. Göz kapağında meydana gelen bu deformasyonlar kişilerin istekleri doğrultusunda göz kapağı estetiği ile düzeltilip daha genç bir görünüme sahip olunması sağlanabilir. Göz kapağı estetiği ihtiyacı hem erkeklerde hem de kadınlarda meydana gelebilir.



Göz kapağı estetiği öncesi hastanın beklentilerinin ve bu beklentilerin mümkün olup olmadığının çok iyi bir şekilde ortaya konması gerekir. Böylece hasta, kendisi için en doğru kararı verebilecektir. Aynı zamanda ameliyat başarılı geçse dahi sonrasında oluşabilecek sorunları bertaraf etmek adına hastanın hekimin tavsiyelerine harfiyen uyması da bir hayli önemlidir. Göz kapağı estetiği yaptırmak konusunda bazı hastalar bir hayli kararsız kalabilirler. Bu noktada hastaların hekim ile görüşürken akıllarında soru işaretleri oluşturan her soruyu sormalarında fayda vardır.

Ameliyatı sonrasında göz kapaklarında şişlik ve morluklar olabilir. Ameliyat sonrası başın yüksekte tutulması ve soğuk kompresler önemlidir. Ameliyatı sonrasında belli bir süre boyunca gözde batma hissi ya da yaşarma da oluşabilir. Bu semptomlar oluştuğunda hastanın kendini daha iyi hissetmesi adına hekim bazı birtakım ilaç önerilerinde bulunabilir. Alınması gereken dikişler 5-7 günde alınır.

Hastanın beklentileri ve beklentilerin gerçekçi olup olmadığı ancak ikili ilişkiler sayesinde net bir şekilde ortaya konabilir. Aynı zamanda hastanın doktor seçiminde de özenli davranması ameliyat sonrasındaki memnuniyetine katkı sağlayabilir. Bu konuda güven, en önemli hususlardan bir tanesi olur.

Göz kapağı ameliyatı gerçekleştikten sonra bir süre dikiş yerlerinde belirginlikler gözlenebilir. Fakat iyileşme dönemi içerisinde bu görüntüler de giderek belirsiz bir hal alır. Nihayetinde hasta daha canlı ve daha genç bir görünüme sahip olabilir.

Göz kapağı estetiği sonrasında kadın hastaların merak edebilecekleri bir diğer nokta ise makyaj yapmaya başlama süreci olabilir. Bu süreç genellikle bir hafta olarak belirtilebilir ancak hastanın durumuna göre en doğru zamanı yine doktorun belirlemesinde fayda vardır.