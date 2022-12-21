21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Göz kapağı estetiği nasıl yapılır

İşte göz kapağı estetiği ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:36
Takip Et

Göz kapağı estetiği nasıl yapılır

Göz kapağı estetiği nasıl yapılır
+
Aa
-

 

 

Blefaroplasti, göz kapağındaki sarkmanın görüşü engellemesi problemine de çare olabilir. Çünkü bu sarkma neticesinde hastanın hem gözleri hem de göz kapakları daha erken yorulur. Hastaların şikayetlerinden bir tanesi de göz kapaklarındaki sarkmanın makyaj yapmalarına engel olması yada makyajın bulaşmasıdır. Bu ameliyat ile hastaların hem sağlık açısından hem de estetik açısından sorunlarından kurtulmaları mümkün olabilir.

Göz kapağının görünümünde yaş ile beraber birtakım değişiklikler meydana gelir. Gözler, yüzdeki ifadeyi oluşturan en önemli unsurlardan birisi olduğu için göz kapağında ortaya çıkan bazı olumsuz durumlar görüntü itibariyle hastayı mutsuz edebilir. Hastanın göz kapağı düşüklüğü, torbalanma ve kırışıklıkları olması, yaşlı ya da yorgun görünmesine sebep olabilir. Tüm bunların iyileştirilmesi adına hastaya göz kapağı estetiği ameliyatı uygulanabilir.

Alt göz kapaklarındaki torbalanmalar da, daha yorgun ve yaşlı bir ifade verebileceği için yine ameliyat gerekebilir. Alt göz kapağı estetiği ameliyatı, genç hastalarda veya torbalanması olmasına rağmen deri kalitesi iyi olup fazla kırşıklığı olmayanlarda; konjonktiva adını verdiğimiz alt göz kapağının arkasındaki pembe bölgeden girerek yapılabilir. Transkonjontival alt göz kapağı estetiği adı verilen bu yöntemde alt göz kapağında dışarda hiç dikiş olmaz. Kas dokusu korunur ve bu sayede gözün şekli korunur. Derisi fazla olan hastalarda klasik alt göz kapağı estetiği ameliyatı yapılır ve fazla deri alınırken kas dokusu askılama yapılarak göz şekline daha çekici bir görünüm (badem göz estetiği) kazandırılması amaçlanır.
Genellikle otuzlu yaşlardan sonra, göz kapağı düşüklüğü, göz kapağında sarkma, göz altı torbalanması ve kırışıklıklar meydana gelebilir. Göz kapağında meydana gelen bu deformasyonlar kişilerin istekleri doğrultusunda göz kapağı estetiği ile düzeltilip daha genç bir görünüme sahip olunması sağlanabilir. Göz kapağı estetiği ihtiyacı hem erkeklerde hem de kadınlarda meydana gelebilir.

Göz kapağı estetiği öncesi hastanın beklentilerinin ve bu beklentilerin mümkün olup olmadığının çok iyi bir şekilde ortaya konması gerekir. Böylece hasta, kendisi için en doğru kararı verebilecektir. Aynı zamanda ameliyat başarılı geçse dahi sonrasında oluşabilecek sorunları bertaraf etmek adına hastanın hekimin tavsiyelerine harfiyen uyması da bir hayli önemlidir. Göz kapağı estetiği yaptırmak konusunda bazı hastalar bir hayli kararsız kalabilirler. Bu noktada hastaların hekim ile görüşürken akıllarında soru işaretleri oluşturan her soruyu sormalarında fayda vardır.

Ameliyatı sonrasında göz kapaklarında şişlik ve morluklar olabilir. Ameliyat sonrası başın yüksekte tutulması ve soğuk kompresler önemlidir. Ameliyatı sonrasında belli bir süre boyunca gözde batma hissi ya da yaşarma da oluşabilir. Bu semptomlar oluştuğunda hastanın kendini daha iyi hissetmesi adına hekim bazı birtakım ilaç önerilerinde bulunabilir. Alınması gereken dikişler 5-7 günde alınır.

Hastanın beklentileri ve beklentilerin gerçekçi olup olmadığı ancak ikili ilişkiler sayesinde net bir şekilde ortaya konabilir. Aynı zamanda hastanın doktor seçiminde de özenli davranması ameliyat sonrasındaki memnuniyetine katkı sağlayabilir. Bu konuda güven, en önemli hususlardan bir tanesi olur.

Göz kapağı ameliyatı gerçekleştikten sonra bir süre dikiş yerlerinde belirginlikler gözlenebilir. Fakat iyileşme dönemi içerisinde bu görüntüler de giderek belirsiz bir hal alır. Nihayetinde hasta daha canlı ve daha genç bir görünüme sahip olabilir.

Göz kapağı estetiği sonrasında kadın hastaların merak edebilecekleri bir diğer nokta ise makyaj yapmaya başlama süreci olabilir. Bu süreç genellikle bir hafta olarak belirtilebilir ancak hastanın durumuna göre en doğru zamanı yine doktorun belirlemesinde fayda vardır.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
2
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
3
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
4
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
6
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
7
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Ümraniye'de depo yangını
﻿Ümraniye'de depo yangını
﻿Ümraniye'de depo yangını
﻿Doktor saldırganı suç makinesi adliyeye sevk edildi
﻿Doktor saldırganı suç makinesi adliyeye sevk edildi
﻿Doktor saldırganı suç makinesi adliyeye sevk edildi
﻿NBA'de Batı'nın yeni lideri belli oldu
﻿NBA'de Batı'nın yeni lideri belli oldu
﻿NBA'de Batı'nın yeni lideri belli oldu
﻿Gripte korkutan artış
﻿Gripte korkutan artış
﻿Gripte korkutan artış
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.