Uşak'ta sahte matematik öğretmeni taciz suçundan tutuklandı

Kaynak: İHA
Uşak'ta sahte matematik öğretmeni taciz suçundan tutuklandı
Uşak’ta bir ilkokulda kendini matematik öğretmeni olarak tanıtan ve bir kız öğrenciye tacizde bulunan U.B. (42), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Uşak'taki bir ilkokulda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.B., okula giderek koridorda bulunan öğrencilere kendisini yeni atanmış matematik öğretmeni olarak tanıttı. Bu sırada bazı öğrencilerle konuşan U.B., bir kız öğrenciye elle tacizde bulundu.

Tacize uğrayan öğrenci durumu öğretmenlerine bildirdi. Öğretmenler ve okul idarecileri, şüpheliyi müdür yardımcısının odasına götürdü.

Müdür yardımcısının odasında, U.B. çocuğunun bu okulda okuduğunu iddia etti ancak yapılan kontrollerde okulda U.B.'nin çocuğunun olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Okulda gözaltına alınan U.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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