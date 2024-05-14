Arabistan'ı bıraktı Türkiye'ye geliyor

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Arabistan'ı bıraktı Türkiye'ye geliyor
Atletico Madrid'den ayrılma niyetinde olan 33 yaşındaki savunma oyuncusu Stefan Savic'e Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler yapılmasına karşın yıldız oyuncunun rotasının Süper Lig olduğu öğrenildi.

Atletico Madrid'in deneyimli savunmacısı Stefan Savic hakkında yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

Spor yazarı Fabrizio Romano'ya göre; Savic, Atletico Madrid ile imzaladığı yeni sözleşmeye rağmen takımdan ayrılmayı düşünüyor.

33 yaşındaki savunma oyuncusu Stefan Savic için Türkiye, Suudi Arabistan ve İtalya'dan kulüplerin ilgilendiği ifade ediliyor.

Karadağ asıllı futbolcunun, kariyeriyle ilgili kesin kararını yakın zamanda vereceği belirtiliyor.

İtalyan medyası tecrübeli oyuncunun Süper Lig'e yakın olduğunu yazdı.

Atletico Madrid ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Savic, bu sezon İspanyol ekibiyle 32 maça çıktı.

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