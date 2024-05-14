Bir çatal deniz kumunu afiyetle yedi: Görenleri şaşırttı

Kaynak: Haber Merkezi
Bir çatal deniz kumunu afiyetle yedi: Görenleri şaşırttı
Bir adam sahilde eline aldığı çatalla kum yediği anları sosyal medya hesabında paylaştı. Video, kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada paylaşılan ve hızla yayılan bir video, izleyenleri şaşkına çevirdi. Sahilde eline aldığı bir çatalla deniz kumunu afiyetle yiyen bir adamın görüntüleri, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. Yaşlı adamın neden böyle bir şey yaptığı konusunda çeşitli tahminler yürütülürken, konu hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

Videoda, adamın sahilde çatalıyla kum alıp yediği anlar net bir şekilde görülüyor. Kullanıcılar, bu garip davranışın nedenini anlamaya çalışırken, bazıları bunun bir şaka olabileceğini düşündü. Diğerleri ise adamın bu davranışının altında yatan sebebi merak etti ve farklı teoriler öne sürdü.

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