Gözler Fed’in vereceği karara kitlendi. Türkiye’de ki piyasaları nasıl etkileyecek?

Yurt içinde TCMB kararı bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında yer alıyor. TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 45 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

ABD TARAFINDA FED FAİZ KARARI TOPLANTISI TAKİP EDİLECEK

Fed’in faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri 5,25 ile 5,50 aralığında sabit bırakması bekleniyor. Kararın ardından Fed Başkanı Powell’ın yapacağı konuşmada para politikasına dair mesajlar aranabilir.

Powell’ın vereceği mesajlar dolar tarafında hareketlilik oluşturabilir. Dolarda görülecek hareketlilik dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketliliği beraberinde getirebilir.

Dolar/TL kuru gelişmeler ışığında bu hafta 32,22 seviyesine ulaşarak rekor tazeledi.

Dolar endeksindeki volatilite altın tarafın da etkili olabilir.

Dolar/TL kuru ve ons altın gibi 2 dinamiti olan gram altın bu hafta Merkez Bankalarının kararıyla yeni rekorlara imza atabilir.

Gram altın bu hafta Kapalıçarşı’da 2.451 TL’ye kadar yükseldi. Bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler bu rakamları yukarı yönlü destekleyebilir.

AVRUPA’DA TÜM GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA

Euro Bölgesi’nde bu hafta enflasyon rakamları yakından takip edilecek. Enflasyonun Euro Bölgesi’nde yıllık bazda yüzde 2,6 olarak açıklanması bekleniyor. Aylık bazda ise yüzde 0,2 o0alrak açıklanması bekleniyor.

Euro Bölgesi’nde enflasyonun yüzde 2’lik hedefe yaklaştığı görülüyor.

İngiltere tarafında da tüm gözler İngiltere Merkez Bankası enflasyon rakamlarında. Piyasanın enflasyon beklentisi yıllık bazda 3,5 olması yönündeyken, aylık bazda yüzde 0,7 gelmesi bekleniyor.