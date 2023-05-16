Gözler, gençler ve Sinan Oğan'ın kararında

Seçimlere katılım oranı yüzde 88.67 açıklanırken Z kuşağı gençlerin sandığa ilgi göstermediği belirlendi.

54 milyon 96 bin 402 seçmenin oy kullandığı 191 bin 910 sandıkta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeterli çoğunluk sağlanamadı.

Adaylardan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan %49.50, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu %44.89, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan %5.17 oranında oy aldı. Seçimlerden çekildiğini açıklayan Muharrem İnce ise 0.44 oyda kaldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan 26 milyon 576 bin 075, Kemal Kılıçdaroğlu 24 milyon 238 bin 019, Sinan Oğan 2 milyon 815 bin 074, 1 Mayıs'ta adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce ise 231 bin 149 oy aldı.

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Sinan Oğan’a verilen oyların nereye gideceği seçim sonucunda belirleyecek. Bunun için Sinan Oğan iki tarafın da yakın markajına alındı. İkinci turda Z kuşağı gençlerin de sandığa gitmesi için çalışma yürütülecek.

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