CNN Türk’te güldüren anlar. Abdulkadir Selvi atomu parçaladı, Ahmet Hakan çok şaşırır gibi yaptı

Seçim akşamı CNN Türk’te gerçekleşen canlı yayında Abdulkadir Selvi’nin sözleri izleyenleri güldürdü. Selvi, seçimin ikinci tura kalması sonrası yüzde 50+1 şartının aranmadığını söyledi. Programın sunucusu Ahmet Hakan ise Selvi’nin sözlerine şaşırarak “Aaa öyle mi” dedi.

Mevcut kanuna göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yüzde 50+1 şartı aranmasa bile sadece iki aday kaldığı için zaten seçim de en çok oy alan aday kuralı işleyecek.

Yani, adaylık yarışı çekişmeli geçse bile geçerli oylarda en çok oy alan aday seçimi kazanacak.

Buna ister '50+1' deyin ister 'En fazla oyu alan' deyin hepsi aynı kapıya çıkar.

Durum böyle iken, sanki hiç bilinmeyen bir şey, sanki bir büyük sırmış gibi, 'Atomu parçalama formülünü açıklar' edasıyla böyle bir şey söylenmesi, adeta daldaki kargaları bile güldürdü.

Ancak, izleyen herkes yapılan bu ilkokul 2 seviyesindeki açıklamaya ve şaşırma nidasına acı acı gülmek zorunda kaldı.

Selvi’nin hesabını duyanlar şaşkınlığını gizleyemezken sosyal medyada Selvi’nin yorumuna esprili yorumlar yapıldı.

Yorumlardan biri “Bunu bakkal Mahmut amca bile söylemezdi” şeklinde oldu.

Bir yorum da “Ya salağa yatıyorlar ya da gerçekten bu kadar cahiller” şeklinde oldu.