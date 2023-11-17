Gözlerini bağladığı kız arkadaşına öyle bir şaka yaptı ki genç kadın neredeyse bayılacaktı

Kız arkadaşının gözlerini bağlayıp içi çikolata dolu karpuzun içinden geçirdi. Kadının karşısında arkası dönük duran atı ve kolundaki kahverengi kalıntıları görünce neredeyse bayılacaktı
18 Kasım 2023 Cumartesi
Kız arkadaşının gözlerini bağlayıp içi çikolata dolu karpuzun içinden geçirdi. Kadının karşısında arkası dönük duran atı ve kolundaki kahverengi kalıntıları görünce neredeyse bayılacaktı
Kız arkadaşının gözlerini bağlayıp içi çikolata dolu karpuzun içinden geçirdi. Kadının karşısında arkası dönük duran atı ve kolundaki kahverengi kalıntıları görünce neredeyse bayılacaktı