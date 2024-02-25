Gözlük temizliği nasıl yapılır?

Gün içinde mikrop, toz, yağmur, buharlanma gibi olaylara karşın gözlük çerçeve e temizliğini uzun süre sağlanmalı.

Sabun ile yıkayın

Gözlük camlarını temizlemek üzere sabunlu su kullanabilirsiniz. Birkaç damla bulaşık deterjanını sıcak suyla karıştırın. Ardından bez ya da sünger ile gözlük camlarınızı temizlemeyin. Daha sonra, camları suyla durulayın ve temiz bezle iyice kurulayın.

Milrofiber bez kullanın

Mikrofiber bez çeşitleri, gözlük temizliğinde en çok tercih edilen yöntemlerden biridir. Bu bezler, statik elektriklerle çalıştıkları için toz ve kirleri kolayca çekmelerini destekler. Bir mikrofiber bez kullanarak gözlük camlarınıza hafifçe silin.

Sprey kullanın

Gözlük camlarının temizliği için özel olarak tasarlanan sprey kullanabilirsiniz. Önerilen sprey çeşitleri, gözlük camlarındaki kir, toz ve yağ lekelerini kolayca temizlemesini sağlar. Spreyi gözlük camlarınıza sıkın ve mikrofiber bezle nazikçe silin.