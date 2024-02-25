Ojenin ömrü nasıl uzar?

Ökkeş Bölükbaşı
Ojenin ömrü nasıl uzar?
Neredeyse çoğu kadının sürekli olarak kullandığı tırnak süslerinden birisidir oje. Ancak bunu tırnakta uzun süre muhafaza etmek biraz zor. Çünkü eller yıkandıkça ojeler soyulabilir.

Günlük hayatta en çok kullandığımız yerimiz ellerimiz. Buna bağlı olarak yüzeylere dokunduğumuzda ya da ellerimizi yıkadığımızda, ojelerimiz hemen bozulabilir.

Ojelerimizin örünü uzatmak daha uzun süre kalmasını sağlamak için birkaç yöntem deneyebilirsiniz. İşte o yöntemler…

1-Eğer iki kat oje sürecekseniz ikinci katı uygulamadan birkaç saniye bekleyin.

2- Tırnaklarınıza gelecek sert darbelerden koruyun.

3-Ojenizin son kullanma tarihine mutlaka bakın.

4-Ojenizi tırnağın ortasından başlayarak yavaşça sürün.

5-Sürme işlemini üç fırça darbesi ile yapın.

6-Ojenizin daha uzun ömürlü olmasını istiyorsanız işleme başlamadan önce tırnağınıza tırnak bazı mutlaka sürün.

7-Ojenizi sürdükten sonra kurumasını bekleyin bir yere dokunmayın.

8-Ojeniz kuruduktan sonra oje koruyucu ürünler kullanırsanız daha uzun ömürlü olabilir.

9-Oje öncesi asla nemlendirici sürmeyin.

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