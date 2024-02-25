Fayans temizliği nasıl yapılır?

Ramazan Süzen
Fayans temizliği nasıl yapılır?
Mutfak, banyo ve balkon gibi birçok alanda fayans kullanılıyor. Haliyle çok çabuk kirleniyor. Fayansların parlaklığını ve rengini koruyarak temizlemekte hayli zor görünüyor.

Mutfak, banyo ve balkon gibi birçok alanda fayans kullanılıyor. Haliyle çok çabuk kirleniyor. Fayansların parlaklığını ve rengini koruyarak temizlemekte hayli zor görünüyor.
Fayans temizliğinde kullanılan malzemeler oldukça önemlidir. Çünkü fayansın zaman içinde renginde parlaklığında bozulmalar meydana gelebiliyor. Uygun temizlik malzemeleri ile fayansların daha uzun ömürlü kullanılması sağlanabilir.
SİRKE VE SU KARIŞIMI
Fayans temizliği esnasında doğal malzeme istiyorsanız tabi ki ilk akla gelen sirkedir. Sirke içerisinde barındırdığı bileşenlerden dolayı fayans ve derz temizliğinde en çok kullanılan ürünlerdendir. Sprey şişesinin içerisine yarısına kadar ılık su ve kalan kısmada elma sirkesi eklenebilir böylelikle pratik bir yöntem sağlanmış olabilir. Ardından hazırlanan karışım ile fayansları ovalayarak temizlenebilir.
ÇAMAŞIR SODASI
Bir kova ılık suya 3,4 ölçek çamaşır suyu eklenir. Fayanslar bu karışım ile ovalanır ve ardından çok iyi şekilde durulanabilir.
ARAP SABUNU
Arap sabunu ile yarım kova su karıştırılır. Bu karışımın içine sünger ya da bir bez batırılır. Bu karışım fayanslarını parlattığı gibi aynı zamanda ortama temiz bir koku verecektir.

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