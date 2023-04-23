Gözlükotu ciltteki yaraları iyileştiriyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan gözlükotunun faydaları dikkat çekti.

Gözlükotu ciltteki yaraların iyileştirilmesinde etkilidir.

CİLT YARALARI NEDİR?

Cildin üst tabakasının herhangi bir nedenle yok olmasıdır. Özellikle görünür bölgede olan bir yerde ise yara izi kişiyi çok rahatsız eden bir durumdur. Yara izi travma, cerrahi, düşme, kesme, yanma gibi etkenlere bağlı oluşur. Cerrahilerde mutlaka kesilen her yerde iz kalır ancak ameliyatlarda bu izler saklamaya ya da en aza indirilmeye çalışılır. Aslında tamamen yok edilemez ancak görünürlüğü azaltılır, fark edilmeyebilir.

GÖZLÜKOTU NEDİR?

Kırlarda kendiliğinden yetişen bir çeşit bitkidir. Yaprakları dantela eklindedir. Çiçekleri; ufak, beyazımtırak, mavi ve kırmızı benekli olup, yapraklarının ortasındadır. Çiçekleri, yaz aylarında toplanıp, kurutulur.

GÖZ OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Göz otu çayını demlemek için öncelikle 400 ml civarında su kaynatmak gerekiyor. Bir taraftan da demliğin içine 2 tatlı kaşığı kadar göz otu koyulmalı. Su kaynadıktan sonra demlikteki bitkinin üstüne eklenmeli ve çay demlenmeye bırakılmalı. Göz otu çayının ideal demlenme süresi ortalama olarak 5 ila 10 dakika arasındadır. Demleme tamamlandıktan sonra göz otu çayı taze olarak kullanılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ

1 tatlı kaşığı kurumuş ot karışımı üzerine 1 bardak kaynar su dökülerek 5-10 dakika demlendirilip çay hazırlanır. Günde üç kez birer bardak tüketilir.

1 tatlı kaşığı kurumuş gözlükotu karışımı yarım litre suya konulup 10 dakika süreyle kaynatılarak ağır ağır soğutulur. Hazırlanmış olan dekoksiyona pamuk batırılır, suyu hafifçe sıkılıp gözün üzerine konulur. Pamuk dekoksiyonla ıslatılarak gün içinde bir kaç defa 15'er dakika uygulanmalıdır.