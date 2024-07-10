Göztepe ayrılığı açıkladı

Trendyol Süper Lig takımlarından Göztepe’de forma giyen Kenneth Obinna Mamah, İspanya’nın CD Castellon takımına transfer oldu.

Göztepe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Kenneth Obinna Mamah’ın İspanya ekiplerinden CD Castellon’a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kenneth Obinna Mamah’a teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı ekipte 2022-2023 sezonundan beri forma giyen Mamah, ligde ve kupada oynadığı 57 maçta 10 gol kaydetti.