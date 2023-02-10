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Göztepe, deprem bölgesine 2 yardım tırı daha gönderdi

Göztepe Spor Kulübü, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personellerinin destekleriyle alınan gıda malzemelerini 2 tırla deprem bölgesine gönderdi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 14:03
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Göztepe, deprem bölgesine 2 yardım tırı daha gönderdi

Göztepe, deprem bölgesine 2 yardım tırı daha gönderdi
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AA'da yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkımın yaşandığı 10 ildeki depremzedeler için spor kulüplerinin yardım kampanyaları devam ediyor.

Göztepe Spor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelinin nakdi ve ayni bağışlarıyla alınan gıda malzemelerinin 2 tırla yola çıktığı ifade edildi.

Gürsel Aksel Stadı'nda oluşturulan merkezde bağışların toplandığının aktarıldığı açıklamada, kulübün resmi ürün mağazası Gözgöz'ün deposundaki kışlık ürünlerin de depremzedelere gönderildiği belirtildi.

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