Göztepe Eyüp maçına kritik atama. Trendyol 1. Lig hakemleri belli oldu

Kaynak: AA
Göztepe Eyüp maçına kritik atama. Trendyol 1. Lig hakemleri belli oldu
Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren Göztepe Eyüp maçına Ömer Faruk Turtay'ı atadı.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren Göztepe Eyüpspor karşılaşmasında Ömer Faruk Turtay düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

14.00 Tuzlaspor-Sakaryaspor: Erdem Mertoğlu

17.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

20.00 Kocaelispor-Bodrum FK: Mehmet Türkmen

20 Aralık Çarşamba:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor: İlker Yasin Avcı

14.00 Erzurumspor FK-Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik

17.00 Adanaspor-Altay: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Göztepe-Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

21 Aralık Perşembe:

14.00 Boluspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi

17.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer

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