Göztepe Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Göztepe, savunma bölgesine transfer yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Galatasaray'da buldu.
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Göztepe, radarına Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u aldı.
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Sarı-kırmızılı ekibin 26 yaşındaki savunmacısı için Göztepe'nin resmi teklif yapmaya hazırlandığı, Samsunspor'un da yarışa katıldığı öğrenildi.