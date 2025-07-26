Göztepe Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

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Göztepe Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, savunma bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. İzmir temsilcisi, Galatasaray'da gözden çıkarılan Victor Nelsson için teklif yapmaya hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Göztepe, savunma bölgesine transfer yapmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Galatasaray'da buldu.

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Göztepe, radarına Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Danimarkalı stoper Victor Nelsson'u aldı.

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Sarı-kırmızılı ekibin 26 yaşındaki savunmacısı için Göztepe'nin resmi teklif yapmaya hazırlandığı, Samsunspor'un da yarışa katıldığı öğrenildi.

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