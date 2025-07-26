Lucumi transferinde Galatasaray'a öyle bir rakip çıktı ki...

Bologna forması giyen Jhon Lucumi, Galatasaray'dan sonra transferde önemli ekipleri peşine taktı. Kolombiyalı savunmacı için son olarak İspanyol devi de devreye girdi.

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JHON LUCUMI İÇİN ATLETICO MADRID GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

İtalyan basınında yer alan habere göre; Jhon Lucumi için devreye giren son kulüp İspanya'dan Atletico Madrid oldu. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri, Atletico Madrid ile görüşmelerde bulunuyor. Lucumi, İngiltere'den Bournemouth ve Sunderland'in, Süper Lig'den de Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alıyor.

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