Fenerbahçe ile anılıyordu! Viktor Gyökeres transferi bitti

Yaz transfer döneminde forvet transferi için yoğun mesaide olan Arsenal bombayı patlatıyor. Topçular, Viktor Gyökeres için mutlu sona ulaştı.

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TOPLAM 73 MİLYON EURO ÖDENEBİLİR

The Athletic'te yer alan habere göre; Londra ekibi, İsveçli golcü için Sporting ile anlaşmaya vardı. Arsenal, bu transfer için Portekiz ekibine 63 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonuslar olmak üzere toplam 73 milyon euro ödeme yapabilir.

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SAĞLIK KONTROLÜ VE İMZA

Viktor Gyökeres, Arsenal için Londra'ya gitti. İsveçli golcü, bugün sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından İngiliz ekibine imza atacak.

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